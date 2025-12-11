Roma contro il Celtic è vietato sbagliare | Gasperini pensa a questa formazione per provare ad ottenere i tre punti

Roma si prepara alla sfida contro il Celtic, un match fondamentale per il proseguimento in Europa League. Con l'obiettivo di ottenere i tre punti, Gasperini valuta attentamente la formazione da schierare, consapevole dell'importanza di una vittoria per rilanciare le ambizioni dei giallorossi nel torneo continentale.

Roma, i giallorossi sono costretti a vincere contro il Celtic per rilanciarsi anche in Europa League. Gasperini pronto a puntare sul tridente ‘leggero’ La Roma vola a Glasgow con un solo obiettivo: rialzarsi dopo le due sconfitte consecutive rimediate in campionato. Questa sera, alle 21, i giallorossi sfideranno il Celtic in Europa League in una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

