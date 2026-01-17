Il Carnevale Canturino 2026 si avvicina, celebrando il suo centenario con quattro sfilate previste a febbraio. Un appuntamento che ripercorre una tradizione radicata nella storia della città, offrendo a residenti e visitatori un momento di convivialità e colore. La manifestazione rappresenta un’occasione per riscoprire le radici culturali di Cantù e vivere un evento che, per il suo significato storico, si configura come una tappa importante nel calendario locale.

Cantù si prepara a vivere un’edizione storica del suo Carnevale (in copertina una foto di Stefania Gori delle scorse edizioni). Il 2026 segna infatti la centesima edizione del Carnevale Canturino, un traguardo che racconta cento anni di passione, creatività e partecipazione popolare. Una festa che non è mai rimasta uguale a se stessa, ma che ha saputo evolversi nel tempo senza perdere la propria identità, diventando uno degli appuntamenti più riconoscibili e amati della Lombardia. Il centenario trasforma il Carnevale in qualcosa di ancora più simbolico. Non solo una manifestazione spettacolare, ma la celebrazione di una tradizione che attraversa generazioni, unendo volontari, artigiani, famiglie e visitatori in un evento che è ormai parte del DNA della città. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Carnevale di Cantù, il centenario: quando sono le 4 sfilate di febbraio; Festival de la Cazoeula/Cassoeula 2026: record di ristoranti, nasce l’Accademia e 49 locali in gara; Da Cantù all'Ucraina per combattere al fronte. Designer 25enne lascia casa e diventa soldato volontario: 'Rischio di morire, ma non potevo restare indifferente'.

Carnevale Canturino 2026, il centenario della festa: le 4 sfilate a febbraio - Quattro appuntamenti tra carri allegorici, musica e tradizione per celebrare a Cantù cento anni di uno dei Carnevali più spettacolari della Lombardia ... quicomo.it

Il Carnevale Canturino. Na tazzulell’e café da Mario in attesa del centenario - Alla fine la coppa del Carnevale di Cantù l’hanno vinta i Bentransema con il loro carro “Na tazzulell’e café da Mario“ grazie al voto tecnico dei giurati, mentre per il pubblico l’edizione numero 99 ... ilgiorno.it

Vuoi vivere il Carnevale da protagonista L’Associazione Carnevale Canturino apre le candidature per nuovi volontari: persone entusiaste, creative e con voglia di far parte di uno degli eventi più amati del territorio Cerchiamo volontari per supporto orga - facebook.com facebook