Latina in crescita il pareggio di Picerno vale doppio

Il Latina prosegue nel suo percorso di crescita, ottenendo un importante pareggio contro il Picerno. La squadra dimostra maturità e determinazione, consolidando le proprie prestazioni e migliorando i risultati in ottica salvezza. Questo punto rappresenta un passo avanti significativo in una fase cruciale della stagione, evidenziando la solidità e la continuità del club nel percorso di sviluppo.

Tenace e matura, capace di sapersi accontentare al momento giusto. Il Latina continua a crescere nelle prestazioni e nei risultati, che hanno consentito un sensibile passo in avanti nella lotta salvezza. Il punto di Picerno è prezioso per come è maturato e il significato che riveste in chiave.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il Cerignola apre l'anno nuovo con un pareggio: apre D'Orazio, Frison nel finale salva il Picerno

Il Cerignola inizia il 2026 con un pareggio sul campo del Picerno. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, dopo che D’Orazio aveva portato avanti i campani e Frison ha salvato il risultato negli ultimi minuti. Un esito che lascia aperti margini di miglioramento per la squadra, che spera di raccogliere punti più consistenti nel prosieguo del campionato.

Coppa Italia, il Latina si porta a casa un buon pareggio

La semifinale di Coppa Italia tra Renate e Latina si conclude con un pareggio 1-1 nell’andata. Un risultato che lascia aperte tutte le possibilità per la qualificazione, con il ritorno in programma il 28 gennaio allo stadio “Francioni”. La sfida si presenta equilibrata e ancora tutta da decidere, con entrambe le squadre che si preparano alla gara decisiva per l’accesso alla finale.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Latina a Picerno per il tris di vittorie. Arriva l'attaccante - Intanto dal mercato è in arrivo l'attaccante nigeriano King Udoh. latinaoggi.eu