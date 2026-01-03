Il Cerignola apre l' anno nuovo con un pareggio | apre D' Orazio Frison nel finale salva il Picerno

Il Cerignola inizia il 2026 con un pareggio sul campo del Picerno. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, dopo che D’Orazio aveva portato avanti i campani e Frison ha salvato il risultato negli ultimi minuti. Un esito che lascia aperti margini di miglioramento per la squadra, che spera di raccogliere punti più consistenti nel prosieguo del campionato.

Un blitz riuscito parzialmente. Il Cerignola apre il suo 2026 uscendo dal ‘Curcio’ di Picerno con un pareggio, ma dopo aver assaporato la piena posta in palio almeno fino al 92', quando Frison ha trovato la deviazione sotto porta che ha ristabilito la parità. Il gol dell'1-1 è giunto tre minuti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Cerignola apre l'anno nuovo con un pareggio: apre D'Orazio, Frison nel finale salva il Picerno Leggi anche: Caterina apre il nuovo anno nel Sannio: la prima nata del 2026 Leggi anche: A Jesolo l'anno nuovo si apre con il dj set di Guè Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’Audace Cerignola apre l’anno a Picerno, ofantini in campo per la prima giornata di ritorno; Cerignola si prepara per gli Auguri in piazza il 24 dicembre, Jimmy Sax protagonista del Capodanno; Cerignola, il primo dell’anno in piazza Castello c’è Jimmy Sax; Albero in fiamme e bomba ad un bancomat a Foggia, diciassette perde una mano a Vieste, auto fuori strada a Cerignola, in fiamme supermercato a Candela. Capodanno da dimenticare in Capitanata. Il Cerignola apre l'anno nuovo con un pareggio: apre D'Orazio, Frison nel finale salva il Picerno - Con una rete al 92' del difensore, i lucani evitano la sconfitta in casa contro l'Audace, passato in vantaggio all'inizio della ripresa ... foggiatoday.it

CERIGNOLA PICERNO Cerignola: l’anno nuovo si apre a Picerno, in campo per la prima di ritorno - Il 2026 del Cerignola inizia oggi al Curcio di Picerno, dove i gialloblù affrontano i lucani nella prima giornata del girone di ritorno ... statoquotidiano.it

Cerignola, il primo dell’anno in piazza Castello c’è Jimmy Sax - Notizie su cronaca, politica, sport, attualità, cultura ... lanotiziaweb.it

Il sipario si apre su un nuovo anno Un anno fatto di storie da ascoltare, emozioni da condividere e applausi che scaldano il cuore Il Teatro Mercadante di Cerignola vi augura un 2026 ricco di bellezza, arte e momenti da vivere insieme Buon anno #B - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.