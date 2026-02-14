Il caso scuole materne La direzione del Consorzio | Nessuno vuole chiudere le sezioni Primavera

Il Consorzio delle scuole materne di Gallarate ha annunciato che nessuno intende chiudere le sezioni Primavera, dopo le tensioni cresciute tra i membri. La discussione si è fatta più accesa, coinvolgendo ora anche aspetti legali oltre a quelli politici. Un rappresentante del Consorzio ha spiegato che l’obiettivo è mantenere aperte tutte le sezioni, anche di fronte alle difficoltà finanziarie. La questione si complica ulteriormente, con alcuni dirigenti che minacciano azioni legali per tutelare le garanzie occupazionali.

Il confronto su Fondazione Consorzio scuole materne di Gallarate si inasprisce e si sposta oltre che sul piano politico, anche su quello giuridico. A riaccendere la vicenda questa volta è la nota diffusa dall'avvocato Antonietta Sara De Micco, legale della direttrice Chiara Bertinotti e della segretariadirettore amministrativo Nazarena Zerlottin, che parla di un dibattito pubblico "sfociato nell'inevitabile identificazione" delle due dirigenti come capri espiatori e di scelte che sarebbero invece di natura amministrativa e politica. Il punto di origine della frattura viene individuato nel Cda del 15 gennaio, momento cardine della crisi che covava già da luglio 2025.