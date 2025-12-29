Iscrizioni a scuole dell' infanzia e sezioni primavera ecco cosa fare
A gennaio riprenderanno le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle sezioni primavera per l’anno scolastico 2026/2027. È importante conoscere le procedure e le scadenze previste per garantire l’accesso ai servizi educativi. In questa guida, troverai le informazioni principali su come procedere e le date da tenere presenti per completare correttamente la domanda di iscrizione.
A gennaio si rimetterà in moto il sistema educativo del capoluogo in vista dell’anno scolastico 20262027. Il Comune di Verona ha ufficializzato le date per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle sezioni primavera, confermando l'impegno nel garantire continuità formativa e supporto alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it
