A Caserta la sfilata di Carnevale contro le guerre
A Caserta, il Carnevale si trasforma in un'occasione di riflessione con la sfilata contro le guerre, prevista per sabato 14 febbraio. La manifestazione attraverserà le vie della città, portando un messaggio di pace e solidarietà. Un'occasione per sottolineare l’importanza di difendere i diritti e promuovere un impegno civile contro ogni forma di conflitto armato.
