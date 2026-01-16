Il modello riviera cambia marcia? Dalla banca 10 milioni per ' svecchiare' gli hotel A Cesena si guarda in zona stazione
Il modello Riviera si rinnova con un nuovo sostegno finanziario. La Bcc Romagnolo mette a disposizione 10 milioni di euro per modernizzare gli hotel e le strutture ricettive della zona, con particolare attenzione all’area della stazione di Cesena. Questo intervento mira a favorire un miglioramento dell’offerta turistica locale, contribuendo a sostenere il settore e a promuovere un rinnovato appeal del territorio.
Può essere un po' di linfa vitale per il turismo, un plafond di dieci milioni di euro messo a disposizione dalla banca Bcc Romagnolo per ‘svecchiare’ gli hotel e tutte le altre strutture ricettive del territorio e mettere in atto quel ‘cambio di marcia’ più volte auspicato nel settore, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il modello riviera cambia marcia? Dalla banca 10 milioni per 'svecchiare' gli hotel. A Cesena si guarda in zona stazione
