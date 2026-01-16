Il modello riviera cambia marcia? Dalla banca 10 milioni per ' svecchiare' gli hotel A Cesena si guarda in zona stazione

Da cesenatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il modello Riviera si rinnova con un nuovo sostegno finanziario. La Bcc Romagnolo mette a disposizione 10 milioni di euro per modernizzare gli hotel e le strutture ricettive della zona, con particolare attenzione all’area della stazione di Cesena. Questo intervento mira a favorire un miglioramento dell’offerta turistica locale, contribuendo a sostenere il settore e a promuovere un rinnovato appeal del territorio.

Può essere un po' di linfa vitale per il turismo, un plafond di dieci milioni di euro messo a disposizione dalla banca Bcc Romagnolo per ‘svecchiare’ gli hotel e tutte le altre strutture ricettive del territorio e mettere in atto quel ‘cambio di marcia’ più volte auspicato nel settore, in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Si diffonde tra gli hotel il modello Furniture-as-a-Service (noleggio degli arredi): studio di Domorental

Leggi anche: La difesa del Cesena cambia marcia. Media gol subiti più che dimezzata

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

modello riviera cambia marciaIl modello riviera cambia marcia? Dalla banca 10 milioni per 'svecchiare' gli hotel. A Cesena si guarda in zona stazione - Il plafond di 10 milioni di euro di Bcc Romagnolo per riqualificare le strutture ricettive riaccende il dibattito sulla necessità di cambiamento nel settore turistico ... cesenatoday.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.