Il calice ufficiale ‘Colle 2028’

Rcr Cristalleria Italiana e il Comune di Colle hanno svelato il calice ufficiale ‘Colle 2028’, un oggetto simbolico che rappresenta il legame tra la tradizione artigianale e la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il calice, realizzato a mano, sarà utilizzato durante gli eventi ufficiali legati alla candidatura, portando un segno concreto del progetto culturale.

Rcr cristalleria italiana ed il comune di Colle hanno presentato il calice ufficiale ‘Colle 2028’, creato per accompagnare il percorso di candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2028. "Un oggetto – viene affermato in una nota – che va oltre la sua forma: il calice nasce per essere presente nelle vetrine, nei ristoranti, nelle imprese, negli studi professionali e negli spazi pubblici e privati della città, diventando un segno tangibile di partecipazione collettiva. Un gesto semplice, ma potente, che traduce in materia il concetto di "per tutti, dappertutto": un simbolo diffuso, riconoscibile, capace di unire l’intera comunità attorno a un percorso comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il calice ufficiale ‘Colle 2028’ Capitale della Cultura 2028. Oggi il responso sui finalisti. Colle resta con il fiato sospeso Oggi si conoscono i finalisti per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Capitale Italiana della Cultura 2028. Colle Val d'Elsa tra 10 città finaliste, fuori Fiesole Il Ministero della Cultura ha annunciato i dieci finalisti per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, escludendo Fiesole. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Il calice ufficiale ‘Colle 2028’; Ecco Colle 2028: Comune e RCR per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Il calice ufficiale ‘Colle 2028’Rcr cristalleria italiana ed il comune di Colle hanno presentato il calice ufficiale ‘Colle 2028’, creato per accompagnare il ... lanazione.it Oggi alle ore 17:30, la Torre Civica di Albenga ospiterà la presentazione ufficiale del volume “Abbecedario Dionisiaco – In vigna, nel calice, a tavola”, l'ultima opera della giornalista e sommelier Maria Luisa Alberico, edita da Marco Sabatelli Editore. A present facebook