Capitale Italiana della Cultura 2028 Colle Val d' Elsa tra 10 città finaliste fuori Fiesole

Il Ministero della Cultura ha annunciato i dieci finalisti per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, escludendo Fiesole. Tra le città selezionate figura anche Colle Val d’Elsa. La decisione rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, che coinvolge diverse realtà del territorio nazionale. La scelta finale sarà comunicata prossimamente, aprendo un nuovo capitolo per queste comunità.

Il Ministero della Cultura (MiC), in una nota, annuncia che "la Giuria per la selezione della città 'Capitale Italiana della Cultura' 2028" ha individuato i dieci progetti finalisti. I finalisti sono: Anagni (FR) – Hernica Saxa. Dove la storia lega, la cultura unisce; Ancona – Ancona. Questo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Colle Val d’Elsa è in finale come capitale italiana della cultura. Esclusa FiesoleColle Val d’Elsa è tra le dieci città finaliste per la nomina di Capitale italiana della cultura 2028, esclusa Fiesole.

Colle Val d’Elsa e Massa in finale come capitale italiana della cultura. Esclusa FiesoleColle Val d’Elsa e Massa sono state selezionate come finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028, escludendo Fiesole.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, Marsilio: Riconoscimento frutto di un lungimirante investimento sulla cultura; L'Aquila Capitale italiana della Cultura. Mattarella: strumento di convivenza e pace; Capitale italiana della cultura 2028. Oggi si scelgono le dieci finaliste; L'Aquila Capitale della Cultura 2026, oggi la cerimonia d'inaugurazione: cosa prevede la scaletta.

Capitale italiana della Cultura 2028, ecco le dieci città finalisteAnagni, Ancona, Catania, Colle di Val d’Elsa, Forlì, Gravina in Puglia, Massa, Mirabella Eclano, Sarzana e Tarquinia convocate per le audizioni pubbliche al Mic giovedì 26 e venerdì 27 febbraio ... adnkronos.com

Capitale italiana della Cultura 2028, c’è anche Sarzana tra le dieci finalisteLa sindaca Cristina Ponzanelli: Un risultato costruito da una comunità coraggiosa e creativa. Questo traguardo è di tutti: continuiamo a crederci ... lanazione.it

Catania tra le 10 finaliste per la Capitale italiana della cultura 2028 Le città convocate a presentare i progetti il 26 e il 27 febbraio. Ecco chi sono le sfidanti Leggi l’articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook

L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 conferma la sua vocazione eminente alla rigenerazione culturale. Oltre 300 eventi per proiettare una rinnovata coscienza civile dall’Abruzzo all’Italia. x.com