Oggi si conoscono i finalisti per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Colle di Val d’Elsa attende con attenzione l’esito, mentre si avvicina il momento della selezione. La città spera di essere tra le dieci candidate che potranno rappresentare l’Italia nel settore culturale nel prossimo anno. L’assegnazione di questo riconoscimento offrirà un’opportunità importante per valorizzare il patrimonio e le iniziative locali.

Conto alla rovescia a Colle di Val d’Elsa per l’annuncio delle dieci città finaliste al titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. "Siamo alla vigilia di un passaggio importante per la nostra città. C’è molta attesa, ma anche molta speranza". Con queste parole il sindaco, Piero Pii, interviene a poche ore dall’annuncio della short list, previsto per oggi. "Colle2028 – continua Pii – è stata per l’amministrazione comunale e per tutta la comunità colligiana un’occasione preziosa di crescita e di investimento. In un solo anno abbiamo avuto l’opportunità di rafforzare una visione comune, di mettere in rete energie e competenze e di riconoscere nella cultura un motore concreto di sviluppo, coesione e benessere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Capitale della Cultura 2028. Oggi il responso sui finalisti. Colle resta con il fiato sospeso

Leggi anche: Cultura. Il premio Michele Serio inserito nel dossier di Bacoli capitale della cultura 2028

Tarquinia Capitale della Cultura 2028: il progettoIl 18 novembre 2025, a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è stato presentato ufficialmente il dossier di candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028, segnando un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Capitale Cultura 2028, è il giorno delle finaliste: «Ancona deve esserci» - Saranno infatti svelate stamattina, a Roma, le 10 finaliste della corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028. corriereadriatico.it