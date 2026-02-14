Il busto restaurato di Carlo Falvella torna a casa | la cerimonia a Sarno
Il busto restaurato di Carlo Falvella, danneggiato nel passato, torna a Sarno dopo mesi di interventi di restauro. La cerimonia, prevista per lunedì 16 febbraio alle 19.30 nel Circolo cittadino di Corso Amendola 87-89, vedrà la consegna ufficiale dell’opera ai cittadini.
Fratelli d’Italia Sarno annuncia con profonda partecipazione che lunedì 16 febbraio, alle ore 19.30, presso il Circolo cittadino di Corso Amendola 87-89, si terrà la cerimonia per il ritorno del busto restaurato di Carlo Falvella. Sarà un momento di intensa memoria e riflessione civile, un’occasione per rinnovare l’impegno nel custodire la storia, affinché ciò che è stato diventi luce per le generazioni presenti e futuro patrimonio di consapevolezza. Ricordare non è semplice nostalgia: è un atto di responsabilità, un dovere verso la verità storica e verso i valori che fondano la nostra comunità.🔗 Leggi su Salernotoday.it
