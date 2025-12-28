Il liceo classico e linguistico Carlo Alberto torna a casa con 4 mesi di anticipo

Il liceo classico e linguistico Carlo Alberto di Novara torna nella sua storica sede.L'edificio è stato completamente rinnovato grazie all’intervento di riqualificazione realizzato con un investimento di 9,5 milioni di euro finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). I lavori. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Il liceo classico e linguistico Carlo Alberto torna a "casa" (con 4 mesi di anticipo) Leggi anche: Cantiere quasi ultimato: il liceo classico e linguistico Carlo Alberto "riapre" in anticipo Leggi anche: Alberto Forchielli: «Ai giovani dico: non fate il liceo classico, e andate all'estero. Ho lasciato l'America, Trump e Musk sono terrificanti» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il liceo “Carlo Alberto” torna a casa: ora è a risparmio energetico; Novara: Babbo Natale porta in dono il Liceo Carlo Alberto rimesso a nuovo; Il liceo Carlo Alberto pronto a riaprire: concluso il trasloco nella sede storica rinnovata; Trasloco in corso per il rientro del Liceo Carlo Alberto. Il liceo Carlo Alberto pronto a riaprire: concluso il trasloco nella sede storica rinnovata - I lavori possibili grazie a 9,5 milioni di euro finanziati dal Pnrr. lavocedinovara.com

