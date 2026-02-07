Busto Arsizio torna alla vittoria in casa superando Messina

Busto Arsizio torna a vincere in casa superando Messina con un punteggio netto. La squadra di casa ha dimostrato determinazione e ha preso subito il comando del match, senza lasciare spazio alle avversarie. La partita si è conclusa con un risultato che dà nuova fiducia alla Futura Volley Giovani, pronta a riprendere il suo cammino.

Nel contesto della Soevis Arena, una giornata significativa per la Futura Volley Giovani si è chiusa con una vittoria importante. La squadra di casa supera il Gruppo Formula 3 Messina per 3-1, ritrovando fiducia e consolidando i propri obiettivi di stagione. Il risultato finale è stato 3-1, con i parziali (25-8, 25-21, 23-25, 25-20). La prestazione complessiva è apparsa in crescita rispetto agli ultimi impegni, offrendo una cornice positiva per le prossime sfide in programma. La formazione di casa è partita forte, mantenendo una supre­ma netta fin dai primi scambi. Si è imposto un parziale iniziale molto ampio, segnato da un turno al servizio particolarmente efficace.

