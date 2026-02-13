Cuore bruciato il bimbo di Napoli primo nella lista dei trapianti in Italia e all' estero

Il bambino di Napoli, che ha ricevuto un cuore danneggiato, si trova ora in prima posizione nella lista di attesa per un trapianto, a causa del fallimento del primo intervento. La sua famiglia aspetta con ansia un nuovo intervento, mentre il reparto di cardiochirurgia sta cercando una soluzione rapida. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i medici, che cercano di accelerare i tempi per trovare un cuore compatibile.

È stato inserito al primo posto nella lista d'attesa per il suo gruppo sanguigno il bambino di Napoli cui è stato impiantato un cuore risultato poi danneggiato. La ricerca del cuore avviene in Italia e all'estero. La notizia è stata comunicata dal ministero della Salute alla mamma, Patrizia. Il piccolo di 2 anni e 4 mesi, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Monaldi di Napoli, è in condizioni gravi ma stazionarie. Dallo scorso 23 dicembre sopravvive solo grazie a un macchinario, l'ECMO, a cui è stato collegato subito dopo il trapianto di un cuore compatibile prelevato a Bolzano ma fallito perché l'organo, giunto a Napoli via aereo, era danneggiato. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

