Moviti Fest musica diffusa nel weekend | street band tra piazze e via Atenea

Dal 12 al 14 dicembre, il Moviti Fest porta la musica nel cuore di Agrigento, coinvolgendo il centro cittadino con spettacoli di street band e performance diffuse tra piazze e locali. Un evento che trasforma gli spazi urbani in punti di incontro e musica, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente nel weekend.

Il Moviti Fest anima il centro di Agrigento nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 dicembre con una serie di appuntamenti musicali diffusi che trasformano piazze e locali in spazi di incontro e ascolto. Un calendario concentrato su tre giorni, capace di intrecciare linguaggi diversi e restituire.

LA NOTTE DEI MUSEI | Agrigento OpenSpace Theater presenta in collaborazione con Moviti Fest 4 appuntamenti imperdibili. Un viaggio che attraversa luoghi simbolo della città, tra sacralità, tradizione, arte e performance dal vivo. MUDIA – Museo Diocesa - facebook.com Vai su Facebook

Moviti Fest, in centro un weekend di pura musica live: ecco le band protagoniste - Da giovedì 5 a sabato 7 dicembre piazza Pirandello e piazza San Francesco ospiteranno esibizioni che ... Segnala agrigentonotizie.it

