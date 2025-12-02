Animali domani in Campidoglio la II edizione di ‘Battito animale’

Mercoledì 3 dicembre in Campidoglio, presso la Sala della Protomoteca a partire dalle ore 17, si terrà la II edizione di ‘Battito animale’, l’evento organizzato dall’ufficio della Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale per premiare forze dell’ordine, associazioni e cittadini che nel corso dell’anno hanno compiuto un gesto d’amore e di cura nei confronti di un animale. Nel corso della manifestazione, condotta dal giornalista Rai Jacopo Volpi, si alterneranno sul palco personaggi noti e meno noti, scolaresche, guardie zoofile, forze dell’ordine, associazioni e semplici cittadini che racconteranno il ‘bel gesto’ compiuto nei confronti degli animali, tantissimi e appartenenti a specie diverse – da quelli domestici alla fauna selvatica -, che vivono in questa città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Animali, domani in Campidoglio la II edizione di ‘Battito animale’

