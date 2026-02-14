Caso cuore bruciato il verdetto dell’ospedale Bambino Gesù di Roma | Non è più trapiantabile

L’ospedale Bambino Gesù di Roma ha dichiarato che il cuore bruciato del bambino di due anni non è più trapiantabile. La decisione arriva dopo aver analizzato i danni irreversibili causati dall’intervento al Monaldi di Napoli. Il piccolo, che aveva ricevuto un trapianto, ora rischia di dover affrontare un percorso diverso. I medici hanno spiegato che le complicanze emerse hanno reso impossibile proseguire con un nuovo intervento.

È arrivato, ed è un verdetto che pesa come un macigno, il parere dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sul caso del bambino di due anni sottoposto a trapianto di cuore al Monaldi di Napoli. A renderlo noto è l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Secondo il policlinico romano – il più grande centro pediatrico e di ricerca in Europa – il piccolo "non è più trapiantabile". Una valutazione che, se confermata, segnerebbe un punto drammatico nella vicenda del cosiddetto "cuore bruciato", l’organo che sarebbe stato danneggiato durante il trasporto perché conservato con ghiaccio secco invece che con ghiaccio tradizionale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

