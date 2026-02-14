Idrogeno nella rete del gas? Attenzione all’odore

L’introduzione di idrogeno nelle reti del gas ha generato preoccupazioni a causa dell’odore che potrebbe alterare il normale senso olfattivo, rendendo più difficile individuare eventuali perdite. La decisione di mescolare idrogeno al gas naturale, volta a ridurre le emissioni di CO2, potrebbe infatti complicare i controlli di sicurezza quotidiani. Un esempio concreto riguarda le aziende di distribuzione che devono affrontare nuove sfide per garantire l’identificazione tempestiva di perdite, anche quando l’odore cambia.

Idrogeno nelle Reti del Gas: Una Sfida all’Olfatto e alla Sicurezza. L’integrazione dell’idrogeno nelle reti di distribuzione del gas naturale, una mossa strategica per ridurre le emissioni e decarbonizzare settori chiave come il riscaldamento e l’industria, solleva interrogativi sulla sicurezza. Uno studio recente coordinato dall’ENEA, in collaborazione con l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ha evidenziato come l’aumento della concentrazione di idrogeno possa alterare la percezione degli odorizzanti, le sostanze chimiche che permettono di individuare fughe di gas. La ricerca, pubblicata sulla rivista *Sensors*, apre un dibattito sulla necessità di aggiornare gli standard di sicurezza e le tecnologie di monitoraggio per garantire l’affidabilità delle infrastrutture gas in un’era di transizione energetica.🔗 Leggi su Ameve.eu

