Odore di gas in diverse zone del comune | i controlli dopo l’allarme dei cittadini

Quello che sembrava essere un odore di gas si è profuso lungo diversi punti del paese: "da via Milano a Cantone, dal cimitero a piazza Libertà fino a via Bergamo e piazza Kennedy", si legge nel post di Facebook del comune di Bellusco.Le aree coinvolte, distanti tra loro e prive di un apparente.

