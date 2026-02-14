Identità di genere in Gran Bretagna si potrà scegliere fin dalle scuole elementari | Cambio di nome pronome e divisa È polemica

In Gran Bretagna, il governo laburista di Keir Starmer ha annunciato che i bambini delle scuole elementari potranno scegliere il proprio nome, pronome e divisa, causando forti reazioni. La decisione mira a riconoscere l’identità di genere fin dai primi anni di scuola, una proposta che ha già acceso discussioni acceso tra sostenitori e oppositori. In particolare, alcuni genitori hanno manifestato preoccupazione per l’età giovane degli studenti coinvolti.

È scoppiata la polemica nel Regno Unito dopo la presentazione delle nuove linee guida del governo laburista guidato dal premier Keir Starmer. Il documento consente, in alcuni « rari casi », agli alunni delle scuole inglesi di modificare l'attribuzione di genere all'interno degli istituti anche a partire dai quattro anni. Le indicazioni, contenute nel testo intitolato Keeping children safe in education 2026, sono state illustrate dalla ministra dell'Istruzione Bridget Phillipson con l'intento dichiarato di offrire «consigli pragmatici» su un tema particolarmente delicato, evitando che diventi terreno di scontro politico.