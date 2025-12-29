Assoenologi la proposta al governo | Introdurre un’ora di agricoltura fin dalle scuole elementari come materia di studio stabile
Assoenologi propone al governo di introdurre un’ora di agricoltura come materia stabile nelle scuole elementari. L’obiettivo è offrire ai bambini una maggiore consapevolezza sulla terra e sull’importanza dell’agricoltura. La proposta mira a favorire una maggiore conoscenza del settore fin dalla giovane età, promuovendo un rapporto più diretto e consapevole con l’ambiente e le risorse naturali.
Assoenologi chiederà ai Ministeri competenti di inserire un'ora di agricoltura alle elementari perché "i ragazzi di oggi spesso non conoscono la terra". Cotarella punta su "educazione, consapevolezza, conoscenza" per rilanciare il settore e i consumi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
