Assoenologi la proposta al governo | Introdurre un’ora di agricoltura fin dalle scuole elementari come materia di studio stabile

Assoenologi propone al governo di introdurre un’ora di agricoltura come materia stabile nelle scuole elementari. L’obiettivo è offrire ai bambini una maggiore consapevolezza sulla terra e sull’importanza dell’agricoltura. La proposta mira a favorire una maggiore conoscenza del settore fin dalla giovane età, promuovendo un rapporto più diretto e consapevole con l’ambiente e le risorse naturali.

