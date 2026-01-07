Frana a Maiori Costiera Amalfitana divisa in due | chiusa la Statale 163

A causa delle intense piogge delle ultime ore, si è verificata una frana a Maiori, in Costiera Amalfitana, che ha causato il distacco di massi in località Salicerchie. La Statale 163 è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza, con l’attivazione di percorsi alternativi e collegamenti straordinari per garantire la mobilità nella zona.

Le piogge delle ultime ore hanno provocato il distacco di massi in località Salicerchie, a Maiori. Anas chiude la Statale Amalfitana, attivati percorsi alternativi e collegamenti straordinari. Tecnici al lavoro per la riapertura. La Costiera Amalfitana è di fatto spezzata in due a causa di una frana che si è verificata nella serata di ieri . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Frana a Maiori, Costiera Amalfitana divisa in due: chiusa la Statale 163 Leggi anche: Smottamento sulla Statale Amalfitana, Costiera divisa in due: attivati collegamenti straordinari Leggi anche: Nuova frana sulla statale 163 Amalfitana, all'altezza di Cetara: scatta il senso unico alternato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Frana a Maiori: chiusa la Statale Amalfitana; Frana sulla Statale Amalfitana: Costiera divisa in due a Maiori; La Costiera Amalfitana spezzata in due per una frana; Maiori, crolla un muretto di contenimento sulla Statale Amalfitana. Chiusa la strada 163 Amalfitana a Maiori per uno smottamento: costiera divisa in due - Sul posto le squadre di Anas e le forze dell'ordine per il ripristino della viabilità. rainews.it

La Costiera Amalfitana spezzata in due per una frana - La Costiera Amalfitana è letteralmente spezzata in due per una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, in località Salicerchie, in provincia di Salerno. msn.com

Frana improvvisa, maltempo shock in Italia: un’intera zona resta isolata - La Costiera Amalfitana è spezzata in due a causa di una frana verificatasi nella serata di ieri a Maiori, in località Salicerchie, in provincia di Salerno. thesocialpost.it

*Frana a Maiori, Costiera Amalfitana spaccata a metà* Ieri sera da un muro di contenimento sono piovuti blocchi di cemento e detriti sulla carreggiata Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #carreggiata #frana #maiori #cos - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.