Mauro Icardi ha segnato una tripletta durante la partita tra Galatasaray ed Eyupspor, dimostrando grande forma in vista dello scontro con la Juventus. La squadra turca ha dominato con il risultato di 5-1, rafforzando la propria fiducia in vista del prossimo match di Champions League. La tripletta dell’attaccante argentino ha contribuito a questa vittoria convincente, che mette in evidenza il momento positivo del Galatasaray.

Il Galatasaray manda un segnale forte alla Juventus. La formazione turca travolge l’Eyupspor 5-1 in campionato e si presenta nel migliore dei modi al play-off di Champions League in programma il 17 febbraio contro i bianconeri. Mattatore della serata Mauro Icardi, autore di una tripletta tra primo e secondo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Icardi si scalda prima della Juve: tripletta capolavoro con il Galatasaray

La Juventus si muove per mettere sotto contratto Mauro Icardi.

La Juventus sta trattando con il Galatasaray per portare Mauro Icardi in bianconero.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Bomba Icardi-Juve, si scalda all’improvviso il ritorno in Serie A: la situazioneMauro Icardi è in scadenza col Galatasaray e il rinnovo è in una fase complicatissima: la Juve prova a inserirsi ... calciomercato.it

Icardi e Spalletti, chi si rivede: la coppia (scoppiata) può ritrovarsi alla JuventusClamorosa opportunità sul finale del calciomercato: la Juventus ha messo nel mirino Mauro Icardi e potrebbe riformare la coppia (esplosiva) con Luciano Spalletti. Senza Wanda Nara... La Juventus ha me ... panorama.it

Mauro Icardi scalda i motori a pochi giorni da Galatasaray-Juventus: l’argentino firma una tripletta e regala altri tre punti alla sua squadra sempre più capolista in campionato. Sarà il pericolo numero uno nel playoff di Champions League - facebook.com facebook