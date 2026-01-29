Tuttosport – Juve-Galatasaray in Champions? Osimhen Icardi l’ex e tante facce da Serie A ricordando la neve…

La partita tra Juventus e Galatasaray in Champions League sta facendo discutere i tifosi italiani. Le voci su possibili protagonisti, come Osimhen e Icardi, si rincorrono ormai da giorni. Intanto, si ricorda anche l’ex e le facce di tanti calciatori che hanno fatto la storia della Serie A. La neve di qualche anno fa torna a bussare alla memoria, aggiungendo un tocco di nostalgia a questa sfida che si preannuncia calda e ricca di spunti.

2026-01-29 14:12:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di Tuttosport: "Mamma, li turchi!" potrebbe esclamare qualcuno. Niente incursioni dei pirati saraceni e ottomani sulle coste, tranquilli. A Torino però potrebbe arrivare il Galatasaray per i playoff di Champions League e la Juve lo scoprirà nei sorteggi di venerdì. O loro o il Brugge, non ci sono altre strade. E quelle che potrebbero portare i bianconeri a Istanbul sono piene di insidie: un inferno umano e una squadra cresciuta grazie a colpi come Osimhen e Sané. E a proposito del bomber nigeriano, Spalletti potrebbe riabbracciarlo, questa volta però da nemico.

