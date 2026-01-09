Famiglia nel bosco papà Nathan | I miei figli sono distrutti dall' ansia sono diventati litigiosi

Nathan, padre di famiglia, osserva con preoccupazione i cambiamenti nei suoi figli, ormai affetti da ansia e agitazione. La loro tranquillità si è spezzata, portando a frequenti litigi e tensioni che prima non si verificavano. Questa situazione riflette un problema diffuso tra i giovani, legato a stress e ansia, che richiede attenzione e intervento mirato per favorire un ambiente familiare più sereno.

"Sono in uno stato costante di agitazione e ansia. A volte litigano fra di loro, cosa che prima non facevano". Nathan Trevallion ha scelto di rompere il silenzio. E, in un'intervista rilasciata a La Stampa, il papà della della famiglia del bosco di Palmoli, racconta come stanno i suoi bambini, ora in una struttura protetta di Vasto insieme alla mamma. "Sono spesso arrabbiati l'uno con l'altro e, quando per me arriva il momento di andare via, cercano di fare altro, come se volessero sfuggire a ciò che provano", racconta papà Nathan al quotidiano. "In quei momenti - aggiunge - avverto la grande tristezza che c'è in loro.

