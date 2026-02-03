I Legnanesi | il nuovo spettacolo Promessi sposi prosegue nel 2026 con settantadue nuove date

I Legnanesi continuano a portare in scena il loro spettacolo “Promossi sposi”: oltre 70 date, tra dicembre 2025 e tutto il 2026. La compagnia torna con il trio Teresa, Mabila e Giovanni, e questa volta il testo non è una rivisitazione del classico manzoniano, ma un omaggio alla capacità di Alessandro Manzoni di esplorare i sentimenti umani. La tournée si allarga nel tempo e nel numero di spettacoli, confermando il successo di questo nuovo allestimento.

E se dopo più di quarant’anni di vita insieme qualcuno vi dicesse che non siete mai stati sposati? “I PROMOSSI SPOSI” IL NUOVO SPETTACOLO DE IN TOUR DA DICEMBRE 2025 E PROSEGUE ANCHE NEL 2026 CON SETTANTADUE NUOVE DATE La Teresa, la Mabila e il Giovanni tornano con “I PROMOSSI SPOSI”, il nuovo spettacolo de I LEGNANESI, non una rivisitazione del classico manzoniano, ma un omaggio alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni, il “Lisander” degli amici lombardi, di scandagliare l’animo umano e i suoi sentimenti più profondi. “I PROMOSSI SPOSI” è un viaggio tra i sentimenti che inizia con IL GIOVANNI che tristemente annuncia a LA TERESA che per un errore burocratico il loro matrimonio non è valido. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

