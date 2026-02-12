Una famiglia aspetta con il fiato sospeso una nuova possibilità di vita. La mamma di un bambino con un cuore «bruciato» chiede aiuto, ma finora non ha ricevuto risposte dai medici. Il bambino ha bisogno di un trapianto entro 48 ore, e la ricerca di un donatore compatibile si fa sempre più urgente. Intanto, al Monaldi è stata sospesa anche la direttrice dell’unità di Cardiochirurgia, alimentando incertezze e tensioni tra il personale. La corsa contro il tempo continua, mentre i genitori sperano in un

«Il tempo scorre veloce, mio figlio non sta bene ed è in gravi condizioni. Da cinquanta giorni lotta tra la vita e la morte. L’unica cosa che voglio fare è un appello: spero che per lui arrivi presto un altro cuore. Oggi potrebbe essere sottoposto a un secondo trapianto, domani non sappiamo se sarà ancora possibile. Se non arriva un nuovo cuoricino entro quarantotto ore, potrebbe non farcela». A parlare è Patrizia, la madre del piccolo Francesco (nome di fantasia), il bambino di due anni e tre mesi sottoposto a un trapianto lo scorso 23 dicembre presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Il cuore impiantato era però «bruciato», lesionato durante il trasporto da Bolzano, dove si trovava il piccolo donatore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - La mamma del bambino trapiantato con un cuore «bruciato»: «Ne serve uno nuovo entro 48 ore. Dai medici nessuna notizia, abbiamo capito dai giornali»

Approfondimenti su Monaldi Cardiochirurgia

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali.

L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Monaldi Cardiochirurgia

Argomenti discussi: Trapianto col cuore bruciato, parla la mamma del bimbo: L'ho saputo dai giornali. Ora serve solo un miracolo; La mamma del bambino che ha ricevuto per errore un cuore deteriorato: Vogliamo la verità; Bambino lasciato giù dall'autobus, pace fatta tra autista e genitori. La mamma: Dai social non solo insulti, ma anche stalking; La mamma del bambino trapiantato con un cuore bruciato: Mio figlio ora lotta per la vita. Ne serve uno nuovo in 48 ore.

Bambino fatto scendere dal bus, pace fatta tra autista e genitori. La mamma: «Dai social non solo insulti, ma anche stalking»CADORE (BELLUNO) - Per volontà della famiglia del bambino costretto a tornare a casa a piedi percorrendo 6 chilometri a piedi sotto la neve, ... corriereadriatico.it

Bambino fatto scendere dal bus. La mamma: «Ha...«Se le scuse sono sincere, le accetto». La mamma parla con tono pacato e tranquillo. Ha appena terminato di leggere l’intervista rilasciata dall’autista ... ilmessaggero.it

È accaduto a Trapani. Mamma e bambino, accuditi al Sant’Antonio Abate, stanno bene - facebook.com facebook