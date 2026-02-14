I Lions con il presidente internazionale Singh in visita alla Nostra Famiglia

Il presidente internazionale dei Lions, A.P. Singh, è arrivato ieri alla Nostra Famiglia per visitare il centro e incontrare i volontari. Singh ha voluto vedere di persona come vengono aiutati i bambini e le famiglie che si rivolgono alla struttura. Durante la visita, ha osservato le attività quotidiane e ascoltato le storie di chi beneficia dei progetti Lions. La sua presenza ha rafforzato il legame tra l'organizzazione e la comunità locale.

"Questa struttura è fiore all’occhiello di tutta la comunità sul fronte di assistenza e ricerca. Diversi i service con cui i club locali la supportano" Condurre il servizio e servire per condurre: con questa mission il presidente internazionale Lion A.P. Singh, accompagnato dal governatore distrettuale Lorenzo Terlera e da una numerosa delegazione di soci del territorio e di tutto il multidistretto Italia, ha fatto visita a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Statale 36: un'altra mattinata di passione con lunghe code per lavori.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il Lions Club Forlì Host ha accolto due nuove socie e ha donato mille euro alla Fondazione Lions Clubs International.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: In San Rocco si parla di sport con i Lions Club; I Lions italiani toccano quota 44 mila soci; Villa Tomasi in festa per il Carnevale con il Lions Club di Susegana; Lions San Benedetto, un pomeriggio di festa e condivisione con il Carnevale al Biancazzurro.

Rugby, i Lions ospiti dei Lions Alto LazioLions (Alto Lazio) da una parte, Lions (Amaranto) dall’altra: la sfida tra i viterbesi e i livornesi in programma alle 14:30 di domenica 15 febbraio metterà di fronte due formazioni con lo stesso nome ... livornopress.it

Con i Lions le Universiadi di Torino sono senza barriereE' grazie all'impegno del Lions International che, per la prima volta, i Fisu World University Games (Wug) saranno totalmente senza barriere, aperti a tutti gli atleti che competeranno negli stessi ... ansa.it

istituto scientifico riabilitativo "E. Medea" : la nostra famiglia facebook