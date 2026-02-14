I Lions con il presidente internazionale Singh in visita alla Nostra Famiglia
Il presidente internazionale dei Lions, A.P. Singh, è arrivato ieri alla Nostra Famiglia per visitare il centro e incontrare i volontari. Singh ha voluto vedere di persona come vengono aiutati i bambini e le famiglie che si rivolgono alla struttura. Durante la visita, ha osservato le attività quotidiane e ascoltato le storie di chi beneficia dei progetti Lions. La sua presenza ha rafforzato il legame tra l'organizzazione e la comunità locale.
"Questa struttura è fiore all'occhiello di tutta la comunità sul fronte di assistenza e ricerca. Diversi i service con cui i club locali la supportano" Condurre il servizio e servire per condurre: con questa mission il presidente internazionale Lion A.P. Singh, accompagnato dal governatore distrettuale Lorenzo Terlera e da una numerosa delegazione di soci del territorio e di tutto il multidistretto Italia, ha fatto visita a La Nostra Famiglia di Bosisio Parini.
