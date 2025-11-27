Famiglia nel bosco il presidente Caltabiano | Vorrei che Nathan e Catherine si iscrivessero alla nostra Associazione Prevalga il buon senso

Notizie.com | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del presidente dell’Associazione nazionale famiglie numerose sul caso dei coniugi della famiglia nel bosco: “ C’è una spaccatura profonda, due visioni opposte “. “ C’è una spaccatura profonda. Si sono creati due fronti contrapposti, due visioni opposte. È stato tutto esasperato, in un senso e nell’altro. Si è letto di tutto, cose incredibili. Le informazioni vanno in una direzione e nella direzione opposta, contemporaneamente ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

famiglia nel bosco il presidente caltabiano vorrei che nathan e catherine si iscrivessero alla nostra associazione prevalga il buon senso

© Notizie.com - Famiglia nel bosco, il presidente Caltabiano: “Vorrei che Nathan e Catherine si iscrivessero alla nostra Associazione. Prevalga il buon senso”

Approfondisci con queste news

famiglia bosco presidente caltabianoFamiglia nel bosco, il presidente Caltabiano: “Vorrei che Nathan e Catherine si iscrivessero alla nostra Associazione. Prevalga il buon senso” - Le parole del presidente dell'Associazione nazionale famiglie numerose sul caso dei coniugi della famiglia nel bosco: "Due visioni opposte". Si legge su notizie.com

Cosa penso della ‘famiglia nel bosco’ e perché sto dalla loro parte - Sto seguendo con un misto di apprensione e stupore la vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco”, ovvero la famiglia composta da due genitori e tre bambini che sarebbe ora sotto stretta ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Presidente Caltabiano