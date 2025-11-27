Famiglia nel bosco il presidente Caltabiano | Vorrei che Nathan e Catherine si iscrivessero alla nostra Associazione Prevalga il buon senso
Le parole del presidente dell’Associazione nazionale famiglie numerose sul caso dei coniugi della famiglia nel bosco: “ C’è una spaccatura profonda, due visioni opposte “. “ C’è una spaccatura profonda. Si sono creati due fronti contrapposti, due visioni opposte. È stato tutto esasperato, in un senso e nell’altro. Si è letto di tutto, cose incredibili. Le informazioni vanno in una direzione e nella direzione opposta, contemporaneamente ”. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
