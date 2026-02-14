I Gratteri di Meloni È indecisa se partecipare al grande evento referendario di Milano L’ombra del procuratore in politica

Vannacci ha annunciato la sua candidatura, mentre Gratteri si sta preparando a decidere se partecipare al grande evento referendario di Milano, sollevando dubbi sulla sua posizione. La notizia si diffonde mentre il procuratore, noto per le sue indagini contro la criminalità organizzata, si muove con cautela e attenzione. La frase di Gratteri, secondo alcuni, potrebbe essere interpretata come un segnale di attenzione verso le questioni politiche e giudiziarie legate al referendum, ma ancora non ha confermato la sua partecipazione.

FdI definisce la frase di Gratteri "grave", "un attacco a milioni di cittadini". La premier riflette ed è tentata dallo scendere in campo a ridosso del voto. Nordio è il frontman (possibile duello con Cacciari). La destra è convinta che il procuratore si candiderà Vannacci è in campo e Gratteri si muove in tempo. Non è uno svarione. Non lo è per la destra. La frase di Gratteri, “votano sì al referendum indagati, imputati e massoneria deviata”, non sarebbe un pensiero uscito male ma un messaggio d’entrata. Fra un anno e mezzo, Gratteri può lasciare la magistratura per fare politica. E’ il simbolo del “no” e ha acceso un referendum che Meloni non vuole cavalcare, non ora, non subito. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

