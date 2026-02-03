Milano Cacciari ascolta Schlein ad un evento del Pd ma dopo 10 minuti se ne va | Non è un evento è un minestrone - VIDEO

Massimo Cacciari era presente a un evento del Pd a Milano, ma dopo pochi minuti ha deciso di andarsene. Ha commentato che l’evento non era altro che un “minestrone” e ha spiegato di aver voluto lasciare, ma è stato fermato da Gianni Cuperlo. Il video della scena sta facendo il giro dei social, con molti che si domandano cosa abbia spinto il filosofo a lasciare così presto.

