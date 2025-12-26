Incidente stradale per un' auto della scorta del procuratore di Napoli Gratteri
Un'automobile della scorta del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, è rimasta coinvolta nella giornata di giovedì 25 dicembre in un incidente stradale avvenuto nel tratto in cui la statale 106 ionica attraversa il centro abitato di Santa Caterina dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Tre le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
