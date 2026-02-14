Il nome di Gratteri è al centro di una lettera firmata da 51 magistrati, che lo accusano di non aver indagato abbastanza sui loro colleghi. La vicenda nasce dalla sua decisione di non aprire procedimenti contro alcuni pubblici ministeri coinvolti in inchieste contro la criminalità organizzata. Un esempio concreto riguarda le inchieste sul traffico di droga nel sud Italia, che secondo i firmatari meritavano maggiori approfondimenti.

Roma, 14 febbraio 2026 – Il clima resta teso sulla riforma della giustizia mentre il caso Gratteri continua a tenere banco. Al centro della giornata c’è l’iniziativa di 51 magistrati che puntano il dito contro “l’assordante silenzio dell’Anm” e si scusano “con i cittadini che si sono sentiti oltraggiati” dalle affermazioni del procuratore. Poi l’affondo: “Aumentano le adesioni dei magistrati che votano sì, ci indaghi tutti signor Gratteri ”. A sostegno del procuratore generale di Napoli, che ieri aveva accostato chi voterà Sì al referendum del 22 e 23 marzo ai centri di potere occulti, mentre “le persone perbene” voteranno no, si pronunciano i consiglieri togati del Csm di Area Dg, di Magistratura democratica e di Unicost insieme a sei dei sette consiglieri di Magistratura indipendente, all’indipendente Roberto Fontana e ai laici Roberto Romboli ed Ernesto Carbone, secondo i quali la polemica sulle singole frasi di Gratteri “non serve a nessuno e distorce il senso delle argomentazioni”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I giudici criticano Gratteri, lettera di 51 magistrati per il Sì al referendum: “Adesso indaghi anche su di noi”

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha scatenato un vespaio di polemiche con le sue parole sul referendum costituzionale, affermando che “le persone per bene votano No”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Separazione carriere, Gratteri: Magistrati hanno il dovere di andare ad incontrare la gente

Argomenti discussi: Gratteri critica il Sì al referendum: Lo votano indagati e centri di potere; Referendum Giustizia, strappo tra toghe-simbolo: E' in atto una truffa etica; Esplode il caso Gratteri: Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni. Cosa è successo; L'affondo di Gratteri sul sì al referendum e lo scontro con le istituzioni: Le minacce non mi mettono a tacere.

Gratteri: «Il sorteggio per i due Csm? È truccato»Il criterio del sorteggio per designare i componenti dei due Csm è truccato». Non usa mezze misure, il procuratore di Napoli Nicola Gratteri, a chi gli chiede della riforma della Giustizia. «Si ... ilmattino.it

Dottor Gratteri anche chi era un suo estimatore rimane stupito dal sentire usare parole che sembrerebbero delegittimare chi farà una scelta diversa dalla sua. Milioni di persone per bene voteranno “sì” convintamente. Non per attaccare i giudici, ma per avere u facebook

Ronzulli (Forza Italia): "Come si fa a non avere paura di giudici come Gratteri Le sue intimidazioni per il no" x.com