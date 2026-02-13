Ci indaghi tutti signor Gratteri | 51 magistrati per il Sì replicano al collega che ha detto | Le persone perbene votano No

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha scatenato un vespaio di polemiche con le sue parole sul referendum costituzionale, affermando che “le persone per bene votano No”. La sua dichiarazione, fatta senza contraddittorio, ha attirato l’attenzione di 51 magistrati italiani che, in una nota congiunta, replicano duramente: “Ci indaghi tutti, signor Gratteri”. Il motivo di questa reazione è la convinzione che le sue affermazioni siano offensive e divisive, e che rischino di mettere in discussione il ruolo e l’imparzialità della magistratura. La vicenda si è arricch

«Nell'assordante silenzio dell'ANM a pprendiamo dall'ultima dichiarazione pubblica – resa, ancora una volta, senza contraddittorio – dal Procuratore di Napoli Gratteri che votano 'No' 'le persone per bene e le persone che credono nella legalità', mentre votano 'Sì' 'gli indagati, gli imputati, gli appartenenti alla massoneria deviata e a tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente'». Inizia con queste parole il comunicato di 51 magistrati di vari Tribunali e Procure d'Italia sulle affermazioni del collega Gratteri.