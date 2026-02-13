Ci scusiamo con i cittadini, ci indaghi tutti». Ora 51 magistrati si dissociano da Gratteri L’intervento di Nicola Gratteri, schierato per il “no” al referendum sulla separazione delle carriere, continua a far discutere. Dopo le sue dichiarazioni pubbliche, infatti, un gruppo di 51 magistrati ha deciso di dissociarsi ufficialmente dalla posizione del procuratore di Catanzaro, sottolineando di non condividere le sue parole e di voler mantenere un atteggiamento neutrale rispetto alla consultazione referendaria. Tra gli aspetti che hanno generato maggiore sconcerto ci sono le accuse di politicizzazione e di strumentalizzazione del

L’intervento di Nicola Gratteri, schierato per il “no” al referendum sulla separazione delle carriere continua a fare discutere. Le accuse mosse a chi voterà sì, che poi in serata da Corrado Formigli ha provato a ridimensionare, hanno fatto rumore anche in quel consesso solitamente chiuso e solidale che è la magistratura, tanto che sono stati 51 i togati che hanno deciso di diramare una nota per prenderne le distanze. Si tratta di un comunicato che non è solo di posizionamento nei confronti di Gratteri ma che è anche di polemica nei confronti dell’ Anm, che da ieri non si è ancora espresso su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

