I doposcì a cui pensiamo quando diciamo doposcì

I Moon Boot sono tornati sulla scena dopo essere stati quasi dimenticati, a causa della nostalgia degli anni '70 e del desiderio di ricreare uno stile rétro. Per molto tempo sono stati considerati un simbolo di quegli anni, ma sono spariti dai negozi in modo rapido. Ora, invece, le nuove collezioni li riportano tra le scarpe di tendenza, attirando l’attenzione di chi cerca comfort e stile sulla neve.

Per decenni ovunque ci fosse la neve c'erano anche i Moon Boot: poi sono stati fatti sparire in fretta e furia e infine, come sempre, rivalutati Esistono oggetti di design che diventano così popolari da entrare nelle case di moltissime persone, e prodotti commerciali con un successo tale che alla fine lo diventano, oggetti di design. È il caso dei Moon Boot, i doposcì riconoscibilissimi per forma e dimensioni che furono inventati nel 1969 in provincia di Treviso: divennero subito un classico attorno alle piste da sci e da qualche anno, dopo essere stati quasi dimenticati, sono tornati a essere molto richiesti.