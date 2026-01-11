A scuola con zaino libri e doposci Studenti all’esame dei 16 gradi

In molte scuole italiane, studenti affrontano le lezioni in ambienti freddi, con aule poco riscaldate e temperature spesso sotto i 16 gradi. I ragazzi sono costretti a indossare doposci, calzamaglie e abbigliamento pesante per mantenere un minimo di comfort durante le ore di studio. Questa situazione evidenzia le difficoltà di garantire un ambiente scolastico adeguato alle esigenze di studenti e insegnanti.

di Tiziana Petrelli Aule fredde, termosifoni che non riescono a garantire una temperatura adeguata e ragazzi costretti a seguire le lezioni con doposci, calzamaglie e abbigliamento pesante. È quanto segnalato da alcune mamme degli studenti dell'indirizzo di Scienze umane nella sede dell'ex istituto d'arte di piazza Marcolini, nel centro storico di Fano. Una situazione che, secondo le famiglie, va avanti dal 7 gennaio, ovvero da quando le lezioni sono riprese dopo le vacanze di Natale e che riguarda alcune classi del plesso. Le segnalazioni parlano di condizioni difficili durante l'orario scolastico, con il freddo che rende complicato restare seduti in aula per diverse ore consecutive.

