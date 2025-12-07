L' ex marito l' insegue al lavoro la salvano i colleghi | violento arrestato dai carabinieri

Nel quartiere Borgo Sant’Antonio Abate la polizia ha arrestato un 49enne con precedenti, accusato di aver aggredito l’ex moglie. È successo ieri pomeriggio, quando una pattuglia del commissariato Vicaria-Mercato è intervenuta dopo una segnalazione alla centrale operativa.Gli agenti hanno trovato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

