Bimbo nato morto | tre medici e due ostetriche iscritti nel registro degli indagati

17 dic 2025

Un tragico episodio scuote l’ospedale Perrino di Brindisi, dove un neonato nato morto il 23 novembre scorso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici e due ostetriche. La Procura ha avviato un’indagine per fare luce sulle responsabilità di un evento che ha profondamente colpito le famiglie coinvolte e l’intera comunità.

bimbo nato morto tre medici e due ostetriche iscritti nel registro degli indagati

© Brindisireport.it - Bimbo nato morto: tre medici e due ostetriche iscritti nel registro degli indagati

BRINDISI - La Procura di Brindisi ha aperto un'inchiesta sul bimbo nato morto il 23 novembre scorso nel reparto di ostetricia e ginecologia ell'ospedale Perrino e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici e due ostetriche. Per tutti e cinque l'accusa è di omicidio colposo e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

