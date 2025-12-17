Bimbo nato morto | tre medici e due ostetriche iscritti nel registro degli indagati

Un tragico episodio scuote l’ospedale Perrino di Brindisi, dove un neonato nato morto il 23 novembre scorso ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre medici e due ostetriche. La Procura ha avviato un’indagine per fare luce sulle responsabilità di un evento che ha profondamente colpito le famiglie coinvolte e l’intera comunità.

