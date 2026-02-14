Hotspot wifi rinomina come terrorista e fa decollare i caccia israeliani

Un hotspot wifi, chiamato per errore “terrorista”, ha scatenato l’intervento dei caccia israeliani durante un volo Wizz Air da Londra a Tel Aviv. L’incidente ha portato alla sospensione temporanea del volo e a controlli di sicurezza più approfonditi. La compagnia aerea ha recentemente ampliato le rotte verso Israele, aumentando così i voli tra i due paesi.

un'introduzione sintetica. questo articolo sintetizza l'episodio aereo che ha coinvolto un volo di wizz air da londra a israele, l'intervento delle forze aeree, la successiva verifica di sicurezza e il contesto di espansione della compagnia in israele. l'evento mette in evidenza l'impatto delle minacce non reali e la gestione aeroportuale, descrivendo fatti e riscontri senza inserire elementi non supportati. volo w9 5301 wizz air: allerta sicurezza e intervento militare. il volo w9 5301, operato con un airbus a321 e 239 passeggeri, aveva origine dall'aeroporto di london luton per destinazione tel aviv.