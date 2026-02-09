Terrorista per scherzo cambia nome al suo Hotspot wifi durante volo caccia israeliani intercettano l’aereo

Durante un volo della Wizz Air, un passeggero ha scherzato cambiando il nome del suo hotspot wifi in “Terrorista”. L’episodio ha attirato l’attenzione degli israeliani, che hanno inviato i caccia per intercettare l’aereo. Alla fine, l’aereo è stato scortato a terra e sottoposto a controlli approfonditi. Nessuna minaccia è stata trovata.

