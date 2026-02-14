Tito Trovato, imprenditore di Cesenatico, ha aperto un hotel a sei stelle in Albania, portando un tocco di Romagna oltre il confine italiano. La struttura si trova sulla costa albanese, vicino a Durazzo, e si distingue per il suo stile elegante e servizi di lusso. L’apertura dell’hotel ha attirato l’attenzione di molti, che vedono in questa iniziativa una nuova opportunità di sviluppo turistico tra Italia e Albania.

Uno dei più noti imprenditori romagnoli inaugura un albergo a 6 stelle in Albania. Tito Trovato, residente a Cesenatico, è infatti il project manager di un nuovo gioiello affacciato sull’altra sponda dell’Adriatico. Lo ha ingaggiato Adrian Bardhi, imprenditore che ha costruito il proprio percorso partendo dalla Romagna, per diventare oggi uno dei principali riferimenti dell’hotellerie nei Balcani. Bardhi, fornitore ufficiale del Caffè Pascucci in Albania, Kosovo, Montenegro e Macedonia dal 2007, dopo oltre dieci anni di lavoro stagionale a Riccione, cinque anni fa ha realizzato Villa Pascucci, un hotel a 5 stelle sui colli di Durazzo, oggi tra le strutture più rinomate del Paese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hotel a 6 stelle tutto romagnolo in Albania

Cpr Albania ha confermato il rinnovo dell’accordo con Rafaelo Resort, un hotel a cinque stelle, per l’alloggio delle forze dell’ordine coinvolte nelle attività di gestione dei centri di permanenza.

Il ministro Piantedosi ha commentato la presenza di resort di lusso in Albania, sottolineando che i costi delle missioni sono stati valutati e che gli agenti non si trovano in condizioni di estrema povertà durante le operazioni all’estero.

