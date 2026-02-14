Hollywood incontra il West moderno | all’Alfieri va in scena 7 spose per 7 fratelli

Il teatro Alfieri di Torino presenta dal 26 febbraio al 1 marzo 2026 lo spettacolo

Il grande West approda sotto la Mole. Dal 26 febbraio al 1 marzo 2026, il Teatro Alfieri di Torino ospita uno dei titoli più amati e iconici della storia del musical: "7 Spose per 7 Fratelli". Dopo il successo travolgente delle scorse stagioni, che ha visto oltre 100.000 spettatori affollare le platee italiane, la produzione firmata Fabrizio Di Fiore Entertainment e FdF GAT torna con una veste rinnovata e sorprendente. Dimenticate la semplice trasposizione del film MGM del 1954. La regia di Luciano Cannito propone una lettura audace: un ponte perfetto tra il fascino dorato della vecchia Hollywood e l’estetica graffiante, ironica e talvolta grottesca del western moderno alla Quentin Tarantino.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dal 26 febbraio al 1° marzo, il Teatro Alfieri ospita “Sette spose per sette fratelli”, un classico musical ambientato nell’Oregon del 1850.

