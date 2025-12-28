Al Teatro Alfieri c' è l’energia di Sette spose per sette fratelli | un classico senza tempo tra le montagne dell’Oregon

Dal 26 febbraio al 1° marzo, il Teatro Alfieri ospita “Sette spose per sette fratelli”, un classico musical ambientato nell’Oregon del 1850. Un’opportunità per immergersi in una storia senza tempo, tra paesaggi montani e atmosfere autentiche, in un evento che coniuga tradizione e intrattenimento. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e musica, in un ambiente elegante e accogliente a Torino.

C’è un’atmosfera magica e selvaggia che sta per travolgere il Teatro Alfieri. Dal 26 febbraio al 1° marzo, uno dei musical più amati di sempre, “Sette spose per sette fratelli”, approda a Torino per trasportare il pubblico nell’Oregon del 1850, tra montagne impervie, balli scatenati e una sfida. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

