Al Teatro Alfieri c' è l’energia di Sette spose per sette fratelli | un classico senza tempo tra le montagne dell’Oregon

Dal 26 febbraio al 1° marzo, il Teatro Alfieri ospita “Sette spose per sette fratelli”, un classico musical ambientato nell’Oregon del 1850. Un’opportunità per immergersi in una storia senza tempo, tra paesaggi montani e atmosfere autentiche, in un evento che coniuga tradizione e intrattenimento. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e musica, in un ambiente elegante e accogliente a Torino.

