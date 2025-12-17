Capodanno a Teatro | al Moderno va in scena Ci Prendesse un Colpo – La Svolta nella Vita

Festeggia il Capodanno in modo originale al Moderno con una serata all'insegna del divertimento e della comicità. Sul palco va in scena “Ci Prendesse un Colpo – La Svolta nella Vita”, una commedia che saprà regalarti risate e momenti di spensieratezza. Un appuntamento ormai consolidato, perfetto per iniziare il nuovo anno con allegria e buon umore. Non perdere questa occasione di vivere un’indimenticabile serata teatrale.

