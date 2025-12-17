Capodanno a Teatro | al Moderno va in scena Ci Prendesse un Colpo – La Svolta nella Vita
Festeggia il Capodanno in modo originale al Moderno con una serata all'insegna del divertimento e della comicità. Sul palco va in scena “Ci Prendesse un Colpo – La Svolta nella Vita”, una commedia che saprà regalarti risate e momenti di spensieratezza. Un appuntamento ormai consolidato, perfetto per iniziare il nuovo anno con allegria e buon umore. Non perdere questa occasione di vivere un’indimenticabile serata teatrale.
Torna un appuntamento ormai tradizionale per il Moderno: il Capodanno a Teatro con una divertentissima commedia “Ci Prendesse un Colpo – La Svolta nella Vita”.In scena Valeria Monetti, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi, Simone Giacinti nei panni di quattro sognatori con tante aspirazioni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Elena Andreoli in scena con La forza del desiderio con Massimo Recalcati: teatro, psicanalisi e vita
Leggi anche: L’enorme colpo di scena di Barbarian ha dato vita al suo perfetto sequel cupo
«Maledetti amici» Veronesi-Haber in scena al Tenda.
Giovanni Carta: capodanno in famiglia ma in scena - Incontriamo Giovanni Carta, attualmente al teatro con lo spettacolo "Trappola per topi", tratto da Agatha Christie. lagazzettadellospettacolo.it
Capodanno al Teatro Fraschini di Pavia: “La Febbre del Sabato Sera” il 31 dicembre e 1° gennaio - Capodanno al Teatro Fraschini di Pavia con “La Febbre del Sabato Sera”: date 31 dicembre e 1° gennaio, orari, biglietti e consigli pratici. paviafree.it
Capodanno a teatro: la Toscana saluta il 2025 alzando il sipario - I teatri della regione si preparano a una notte speciale, fatta di atmosfere scintillanti e spettacoli pensati per accompagnare il pubblico ... intoscana.it
Capodanno 2019 al Teatro Rossetti di Trieste
Capodanno a Teatro !!!! San Gaspare protettore dei comici! Con me avete fatto Tombola....!!! Prenotatevi che finiscono i postiiii!!!! E i post.... - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.