Hockey ghiaccio femminile | USA e Canada disintegrano le avversarie alle Olimpiadi 2026

USA e Canada dominano la fase iniziale del torneo femminile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le due nazionali si sono imposte largamente contro Svizzera e Cechia, lasciando intendere che sono le grandi favorite per le medaglie d’oro. Le partite di lunedì 9 febbraio hanno mostrato tutta la loro forza e determinazione, con le americane e le canadesi che hanno inviato un messaggio chiaro alle avversarie.

Sono le pretendenti alla finalissima e alle medaglie più pesanti e l’hanno fatto capire. Nella serata odierna, di lunedì 9 febbraio, USA e Canada hanno mandato un messaggio chiarissimo all’interno del torneo femminile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 battendo largamente Svizzera e Cechia. USA-Svizzera 5-0 La gara parte con le statunitensi a creare occasioni e a tenere alto il ritmo. La Svizzera si difende in maniera ordinata incassando però l’1-0 di una lesta Winn al 7?. E’ una rete che non muta la concezione di gara delle elvetiche, che pur sotto una grandine di conclusioni cercano di non scomporsi provando a limitare i danni e a colpire quando – raramente – possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile: USA e Canada disintegrano le avversarie alle Olimpiadi 2026 Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026 Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Hockey ghiaccio femminile: gli USA travolgono la Cechia alle Olimpiadi 2026 Le giocatrici statunitensi hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Hockey ghiaccio femminile: USA infermabili, Finlandia spazzata via. Altra vittoria americana alle Olimpiadi 2026; Magia hockey a Milano Cortina, arriva J.D Vance in Tribuna e gli Stati Uniti segnano; La squadra di hockey femminile degli Stati Uniti supera la Finlandia ai Giochi di Cortina di Milano e pareggia il file olimpico; Hockey ghiaccio, regole e programma alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Hockey ghiaccio femminile: USA infermabili, Finlandia spazzata via. Altra vittoria americana alle Olimpiadi 2026La sfida fra USA e Finlandia, alla Milano Rho Ice Hockey Arena, si è conclusa. Un assolo delle americane che nella loro seconda sfida valida per il Gruppo ... oasport.it Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026Nell'ultima partita in programma in questo 7 febbraio per il torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il Canada ... oasport.it IMPRESAAAAAA Una partita di grinta, sofferenza, gioco di squadra… ED È VITTORIAAAAAAA! La Nazionale femminile di hockey su ghiaccio resiste all’assalto finale del Giappone e passa 3-2! Così andiamo ai QUARTI DI FINALE del torneo olimpi facebook In corso al PalaItalia il turno preliminare di hockey sul ghiaccio femminile fra Svezia e Italia: grandissima atmosfera a Santa Giulia #milanocortina2026 x.com

