Hockey ghiaccio femminile | la Germania domina il Giappone alle Olimpiadi 2026

Da oasport.it 7 feb 2026

Questa mattina la Germania ha battuto il Giappone nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si è conclusa con un risultato chiaro e senza sorprese, confermando la superiorità delle tedesche. Le atlete giapponesi hanno provato a tenere il passo, ma alla fine non sono riuscite a contenere l’attacco tedesco. La gara si è svolta senza grandi emozioni e il risultato ha lasciato poche speranze alle giapponesi di avanzare nel torneo.

Un’altra partita del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata ufficialmente in archivio. Nel Gruppo B, quello dell’Italia, la Germania si è liberata per 5-2 del Giappone. LA CRONACA Partenza a razzo delle teutoniche, che in 15 minuti, nel primo periodo, sistemano la pratica: reti di Gleissner, dopo meno di un minuto, Nix, per il raddoppio, e Hadraschek, che confeziona il tris. Si va al riposo. La Germania non si ferma, ancora Hadraschek e poi Kluge materializzano il 5-0 che fa esplodere di gioia i tifosi tedeschi. Il colpo secco ha il merito, fra virgolette, di svegliare il Giappone che riesce a imbastire una mini-reazione fatta delle reti di Miura e Wajima al 37? e al 38? in rapida successione. 🔗 Leggi su Oasport.it

