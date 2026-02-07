Hockey ghiaccio femminile | la Germania domina il Giappone alle Olimpiadi 2026

Questa mattina la Germania ha battuto il Giappone nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita si è conclusa con un risultato chiaro e senza sorprese, confermando la superiorità delle tedesche. Le atlete giapponesi hanno provato a tenere il passo, ma alla fine non sono riuscite a contenere l’attacco tedesco. La gara si è svolta senza grandi emozioni e il risultato ha lasciato poche speranze alle giapponesi di avanzare nel torneo.

Un'altra partita del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata ufficialmente in archivio. Nel Gruppo B, quello dell'Italia, la Germania si è liberata per 5-2 del Giappone. LA CRONACA Partenza a razzo delle teutoniche, che in 15 minuti, nel primo periodo, sistemano la pratica: reti di Gleissner, dopo meno di un minuto, Nix, per il raddoppio, e Hadraschek, che confeziona il tris. Si va al riposo. La Germania non si ferma, ancora Hadraschek e poi Kluge materializzano il 5-0 che fa esplodere di gioia i tifosi tedeschi. Il colpo secco ha il merito, fra virgolette, di svegliare il Giappone che riesce a imbastire una mini-reazione fatta delle reti di Miura e Wajima al 37? e al 38? in rapida successione.

