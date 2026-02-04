Inquinamento marino Ricerca ’Harmony’ Budget da 10 milioni

L’Università di Siena si unisce alla Politecnica delle Marche per avviare la ricerca “Harmony”, uno studio dedicato all’inquinamento dei mari. Con un budget di 10 milioni di euro, i ricercatori puntano a capire meglio come ridurre l’impatto dell’inquinamento sulle acque. Da mesi, gli esperti lavorano fianco a fianco per trovare soluzioni concrete e pratiche.

L’ Università di Siena è in prima linea per lo studio dell’ inquinamento marino insieme all’ Università Politecnica delle Marche. Il progetto di ricerca internazionale denominato ’Harmony’, sui temi dell’inquinamento del mare e della salute degli oceani, è appena stato finanziato dalla Commissione Europea con un budget complessivo di circa 10 milioni di euro, con focus sulla cooperazione tra Europa e India. Nell’ambito della progettualità Harmony, l’Università di Siena contribuirà al coordinamento di una serie di importanti attività di ricerca insieme a partner europei provenienti da Italia, Spagna, Norvegia, Portogallo, Regno Unito, Olanda, Germania e Belgio e a sei università e centri di ricerca indiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondimenti su Inquinamento Marino

Ultime notizie su Inquinamento Marino

