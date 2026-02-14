Ha rifiutato il rinnovo | Inter-Juve l’affare si fa a zero

L'Inter ha deciso di non rinnovare il contratto di un giocatore chiave, aprendo la strada a un possibile scambio con la Juventus. La scelta del calciatore di non prolungare l’accordo ha spinto le due grandi squadre a negoziare un affare a parametro zero. Il giocatore, che ha già maturato esperienza in Serie A, potrebbe cambiare maglia senza costi di trasferimento, rendendo la trattativa particolarmente interessante per entrambe le società. La partita tra Inter e Juventus si gioca domenica e potrebbe segnare anche questa operazione di mercato.

Duttile e conosce già la Serie A: è una grande occasione di mercato Intreccio di mercato tra Inter e Juve, pronte a sfidarsi nel derby d'Italia valevole per la 25esima giornata di Serie A. Possibile accordo per un'operazione a costo zero, commissioni escluse. Nerazzurri e bianconeri potrebbero affondare il colpo dopo che il calciatore ha rifiutato la proposta di rinnovo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Attenzione alla Juve, ma anche all'Inter per Zeki Celik, jolly della Roma di Gasperini il cui contratto termine alla fine di questa stagione.

